У вівторок, 25 листопада, у центрі Варшави громадянин України вчинив самопідпал. Польська поліція підтвердила його громадянство українському посольству. Правоохоронці з'ясовують мотиви вчинку та перевіряють, чи могли до події бути причетні інші люди.

За інформацією дипломатів, чоловік дістав тяжкі опіки та перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Його стан оцінюють як критичний. Українське консульство вже встановило контакт із рідними постраждалого та підтримує зв'язок із польськими правоохоронцями. Дипломати стежать за ситуацією та з'ясовують обставини події.

У посольстві також повідомили, що польська поліція перевіряє не лише можливі мотиви чоловіка, а й те, чи могли до інциденту бути причетні сторонні особи. «Польська поліція з'ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка», — йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування. Інших подробиць про обставини самопідпалу та можливі причини вчинку чоловіка посольство поки не повідомляло. Про це повідомило посольство України в Польщі на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Громадянин України, який увечері 25 листопада вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу у Варшаві, вимагав рівного ставлення до поляків та українців. Як повідомляють ЗМІ, 22-річного чоловіка звуть Едвард. Він є студентом Варшавського політехнічного університету.

Нагадаємо, що Увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Читай нас у