Польська стрибунка Анна Твардош посіла 13-те місце на змаганнях Кубка світу зі стрибків на лижах у Гінценбаху, Австрія. Після першої серії вона була шостою, а за підсумками другої опустилася на 13-ту позицію.

Шосте місце після першої спроби

У першій серії Твардош стрибнула на 84 метри та отримала 108,5 бала. Лідеркою на той момент була словенка Ніка Превц, яка показала результат 89,5 метра й набрала 122,2 бала. Друге місце посідала австрійка Ліза Феттнер, а третьою йшла німкеня Агнес Райш.

У фінальній серії полька приземлилася на позначці 82 метри. Її оцінка за цю спробу становила 97,6 бала, а загальна сума — 206,1 бала. За даними Interia Sport, цього вистачило для 13-ї позиції.

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Перемога Ніки Превц

Переможницею змагань стала Ніка Превц. У другій серії вона стрибнула на 88 метрів і завершила турнір із сумою 235,7 бала. Друге місце посіла Ліза Феттнер із результатом 233,5 бала, третьою стала Агнес Райш.

Напередодні Твардош посіла п'яте місце в Гінценбаху — це був її найкращий результат у кар'єрі та рекордний виступ польської жіночої збірної на Кубку світу. У кваліфікації до недільського старту вона стала дев'ятою. Інша польська стрибунка Каміла Карпель посіла 56-ту позицію у кваліфікації та не пройшла до основних змагань.

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