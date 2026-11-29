Польська біатлоністка Каміла Жук посіла третє місце у спринті на 7,5 км на етапі Кубка світу в Контіолахті, Фінляндія. Для 29-річної спортсменки це перший подіум Кубка світу та найкращий результат у кар’єрі, повідомляє Interia Sport.

Шість секунд до перемоги

Жук фінішувала з часом 21 хвилина 12 секунд і тривалий час очолювала протокол змагань. Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг, яка показала результат 21:05,6. Другою стала француженка Жустін Брезаз-Буше з результатом 21:07,1.

Польська спортсменка не припустилася жодного промаху. Водночас, за даними видання, під час стрільби в неї кілька разів заклинювала гвинтівка. До цього найвищим результатом Жук на етапах Кубка світу було шосте місце в сезоні 2018/2019.

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Четверта у загальному заліку

Після старту в Контіолахті Жук посідає четверту позицію в загальному заліку Кубка світу, маючи 91 очко. Її відставання від лідерки Еберг становить 89 балів.

Попередній подіум польських біатлоністок на Кубку світу датувався 6 грудня 2018 року: тоді Моніка Хойніш стала другою в індивідуальній гонці на 15 км у словенській Поклюці. Наступний жіночий старт Кубка світу запланований на 4 грудня в австрійському Гохфільцені, де спортсменки знову змагатимуться у спринті на 7,5 км.

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