У хорватському Поречі 19-річна польська боксерка Наталія Невядомська стала чемпіонкою Європи серед спортсменок до 23 років у вазі до 48 кг. У фіналі вона одноголосним рішенням суддів перемогла представницю Туреччини Філіз Ішик — 5:0.

За даними Interia Sport, суддівські записки за підсумками поєдинку становили 29:28, 29:28, 30:27, 30:27 та 30:27 на користь Невядомської. Перший раунд усі п’ятеро суддів віддали польській спортсменці, а в двох наступних вона перемогла за оцінками суддів із рахунком 4:1.

Шлях до фіналу

На турнірі в Хорватії Невядомська спочатку перемогла француженку Матильду Франьєр, а в півфіналі здолала Софію Турбініну з України. Півфінальний бій завершився з рахунком 4:1, хоча польська боксерка отримала попередження в останньому раунді.

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Роком раніше Невядомська виступала на чемпіонаті Європи U-19 в Остраві, де вибула у чвертьфіналі після поразки від Насірлі Банучіхак з Азербайджану. Золото в Поречі стало її першою нагородою найвищого ґатунку на молодіжній першості континенту.

Золото для Польщі

Ціллю збірної Польщі на чемпіонаті Європи U-23 у Поречі були чотири медалі. Невядомська стала першою польською володаркою золота на цих змаганнях у 2026 році. У 2025 році польки Наталія Кучевська, Юлія Шеремета, Барбара Марцинковська та Емілія Котерська здобули чотири золоті нагороди на молодіжній першості в Будапешті.

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