У Поречі, Хорватія, польська боксерка Емілія Котерська вийшла до фіналу молодіжного чемпіонату Європи U-23 у ваговій категорії 80 кг. У півфіналі 20-річна спортсменка перемогла представницю України Єлизавету Безверхню одностайним рішенням суддів — 5:0.

Як повідомляє Interia Sport, усі п’ятеро суддів віддали кожен із трьох раундів Котерській із рахунком 10:9. Підсумкові записки арбітрів були однаковими — 30:27 на користь польської спортсменки.

Перемога в усіх раундах

Поєдинок тривав усі три раунди. За даними видання, Котерська працювала з дистанції та контролювала перебіг бою, тоді як Безверхня не змогла нав’язати їй суттєвий тиск. Полька перемогла в кожному раунді з однаковим співвідношенням голосів суддів — 5:0.

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Безверхня два роки тому здобула бронзову медаль у Поречі, коли їй було 18 років.

Бій за золото

Котерська представляє клуб Sporty Walki Gostyń. Торік у Будапешті вона стала чемпіонкою Європи серед спортсменок до 23 років, а навесні цього року виграла змагання Кубка світу в бразильському Фош-ду-Ігуасу.

У вівторок Котерська проведе поєдинок за золоту медаль. Вона стала другою представницею Польщі на нинішньому турнірі, яка дісталася фіналу, після Наталії Невядомської.

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