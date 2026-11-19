Церемонію вручення премій Globe Soccer планують провести в Дубаї, ОАЕ. Польська нападниця «Барселони» Ева Пайор увійшла до переліку 20 номінанток на нагороду найкращій футболістці року. Голосування за претенденток відбувається серед уболівальників, повідомляє Interia Sport.

Список номінанток

Разом із Пайор до списку потрапили Сельма Баша, Барбра Банда, Клара Бюль, Маріона Кальдентей, Темва Чавінга, Ката Коль, Мельші Дюмонте, Каролін Грем Гансен, Патрі Гіхарро, Пернілле Гардер, Юї Хасегава, Мапі Леон, Клаудія Піна, Алексія Путельяс, Трініті Родман, Алессія Руссо, Ешлі Санчес, Хадіджа Шоу та Момоко Танікава.

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Серед номінанток також є партнерки польської футболістки по «Барселоні» Каролін Грем Гансен та Клаудія Піна. Путельяс також увійшла до переліку претенденток на відзнаку.

Результати Пайор

За даними Interia Sport, кількома тижнями раніше Пайор посіла друге місце в плебісциті «Золотий м’яч», поступившись Путельяс. Видання пов’язує нову номінацію футболістки з її результативністю в Європі та командними здобутками «Барселони» в національних турнірах і Лізі чемпіонок.

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