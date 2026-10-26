Польська PiS представила проєкт нових ставок ПДВ на паливо та енергію — RMF24

У Польщі партія «Право і справедливість» (PiS) представила законопроєкт, який передбачає запровадження 8-відсоткової ставки ПДВ на всі види твердого палива та 5-відсоткової ставки на електроенергію і теплову енергію. Про це повідомляє RMF24.

Ставка для твердого палива

Деталі ініціативи на пресконференції в понеділок представив віцепрезидент PiS Пшемислав Чарнек. За його словами, ставку ПДВ у 8% пропонують встановити для вугілля, брикетів і пелетів, а також інших видів твердого палива.

Чарнек заявив, що внаслідок таких змін вугілля та брикети можуть подешевшати на 250–300 злотих за тонну. Раніше, в суботу, він анонсував презентацію проєкту під час експертної конференції «Наближається найдорожча зима в історії».

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Електроенергія і тепло

Інша частина законопроєкту передбачає 5-відсоткову ставку ПДВ на електроенергію та теплову енергію. На думку Чарнека, це може забезпечити середній польській родині щомісячну економію до 70 злотих.

Політик назвав ініціативу пакетом «дешеве опалення 1.0» і заявив, що його потрібно запровадити негайно, щоб заспокоїти ситуацію в польських сім’ях та серед мікропідприємців.

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