У Польщі Національна прокуратура оприлюднила висновки експертів щодо причин Смоленської катастрофи. Відомство заявило, що катастрофа сталася внаслідок послідовності подій під час завершального етапу заходження літака на посадку. Прокуратура послалася на встановлення фахівців.

Помилка в оцінці висоти

Одним із названих чинників була неправильна оцінка фактичної висоти повітряного судна. У висновках також зазначено нестабільне заходження на посадку. RMF24 повідомляє про ці дані з посиланням на прокуратуру та експертні висновки.

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Рішення про друге коло

Експерти також назвали надто пізнє ухвалення рішення про відхід на друге коло. За даними Національної прокуратури, цей чинник разом з іншими названими обставинами входив до послідовності подій під час фінального заходження літака на посадку. Йдеться не про одну окрему причину, а про сукупність обставин, які експерти навели у своїх висновках.

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