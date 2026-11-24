Американське ESPN визнало польську тенісистку Маю Хвалінську найбільшою сенсацією року. Як повідомляє Interia Sport, відзнаку спортсменка здобула після виходу до фіналу Roland Garros і перемоги на турнірі WTA 1000 в Ухані у сезоні 2026 року.

Фінал у Парижі

На French Open Хвалінська пройшла кваліфікацію до основної сітки, посідаючи 114-те місце в рейтингу WTA. До паризького турніру вона лише двічі грала в основній сітці змагань Великого шолома та виграла один матч.

У Парижі полька дійшла до фіналу й стала першою в історії турніру тенісисткою, яка пробилася до вирішального матчу через кваліфікацію. У фіналі вона програла Міррі Андрєєвій з рахунком 3:6, 2:6. Після Roland Garros Хвалінська піднялася на 21-ше місце світового рейтингу, а її призові за три тижні турніру майже потроїли суму заробітків за всю попередню кар’єру.

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Титул в Ухані

Під час Вімблдону тенісистка зазнала травми, однак згодом повернулася до виступів. У жовтні вона виграла Wuhan Open — свій перший турнір категорії WTA 1000 і найбільший титул у кар’єрі. Також вона досягла найвищої для себе позиції в рейтингу WTA — 11-го місця.

За даними джерела, WTA номінувала Хвалінську в категорії «Відкриття року», а результати мають оголосити після 14 грудня. ESPN також назвало тенісисткою року Єлєну Рибакіну, проривом року — Мірру Андрєєву, а найкращою жіночою парою — Катерину Сінякову і Тейлор Таунсенд.

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