Польська змішана естафетна команда виборола бронзову медаль на змаганнях World Tour у Шанхаї, Китай. Фінал естафети провели на початку останнього дня турніру. У поєдинку за третє місце поляки змагалися з корейськими суперниками й посіли третю позицію.

Склад команди

До складу команди увійшли Міхал Невінський, Фелікс Піжон, Нікола Мазур і Корнелія Возняк. Про результат Interia Sport повідомило під час завершального дня змагань у китайському місті.

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Друга медаль у Китаї

За даними видання, бронза стала другою медаллю польської команди в Китаї. Змагання World Tour на момент публікації тривали, а естафетний фінал пройшов на початку їхнього останнього дня. Інформацію про медаль оприлюднили ще до завершення турніру. Нагороду виборола польська четвірка, заявлена на фінал.

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