Польське Люблінське воєводство розриває партнерство зі Львівською областю — RMF24

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У понеділок Сеймик Люблінського воєводства Польщі одноголосно підтримав рішення про припинення партнерства зі Львівською областю. Причиною стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА).

За ухвалення резолюції щодо розірвання угоди про економічне, торговельне, науково-технічне та культурне співробітництво між Люблінським воєводством та Львівською областю проголосували усі 30 депутатів сеймика, присутніх на засіданні у понеділок.

Маршалок воєводства Ярослав Ставярський з партії "Право і справедливість" заявив, що не буде партнерства з "тими, хто прославляє злочинців".

"Це не постанова, яка закриває багато шляхів. Це символ, який має пролунати голосно. Немає примирення без правди. Ця правда має бути", – сказав маршалок Люблінського воєводства.

"Вони мають усвідомити, наскільки це для нас важливо. Тому я категорично за припинення цієї співпраці", – заявив заступник голови сеймика Лех Справка з партії "Право і справедливість"

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич зазначив, що українці мали час відмовитися від рішення про рік УПА: "Ми дали їм час до сьогодні, але вони не відмовилися".

"Поляки відчинили двері своїх домівок і свої серця, щоб допомогти українцям, які тікають від війни. Саме тому рішення прославляти людей, які вбивали поляків, підбурювали до вбивств і були відповідальні за геноцид, є таким дивним", – заявив Марек Кос з "Третього шляху".

Варто зазначити, що йдеться про угоду про співпрацю між Львівською областю та Люблінським воєводством від 2004 року.

Про це повідомляє RMF24.

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