Міністерство внутрішніх справ Польщі відкликало пропозицію, яка передбачала до трьох років ув’язнення за свідоме сприяння незаконному перебуванню мігрантів у країні навіть без фінансової чи особистої вигоди. Ініціатива викликала критику правозахисників і заперечення з боку частини уряду, повідомляє Notes from Poland.

Що передбачала ініціатива

Чинне польське законодавство дозволяє ув’язнити на строк до п’яти років людину, яка сприяє незаконному перебуванню іншої особи в Польщі в обмін на фінансову або особисту вигоду. Запропонована поправка мала поширити кримінальну відповідальність і на тих, хто свідомо сприяє або полегшує таке перебування без отримання вигоди.

Заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек пояснював, що зміни мали перекрити можливість для людей, які під виглядом допомоги сприяють незаконному перебуванню мігрантів та подальшій нелегальній міграції. Водночас активісти побоювалися, що норма може стосуватися волонтерів і жителів прикордонних районів, які надають мігрантам їжу, воду, медичну допомогу, одяг або прихисток.

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Реакція правозахисників і уряду

Спільну заяву проти проєкту підписала 61 організація, зокрема Amnesty International, Гельсінська фундація з прав людини та Фундація Аушвіц-Біркенау. Вони заявили, що запропоноване формулювання могло створити ризик кримінальної відповідальності для медиків, юристів, закладів, які працюють із дітьми, та організацій допомоги жертвам торгівлі людьми.

Уповноважена з прав людини Сильвія Грегорчик-Абрам також висловила занепокоєння, що зміни можуть криміналізувати благодійну або гуманітарну діяльність щодо людей, чий статус перебування ще не врегульовано. Проти плану публічно виступила й міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дзємянович-Бонк із партії «Ліві».

МВС Польщі заявило, що відкликає пропозицію, аби усунути будь-які сумніви та запобігти неправильному тлумаченню правил. У відомстві наголосили, що метою було посилення боротьби з організаторами незаконного переправлення мігрантів, а правові норми мають водночас захищати гуманітарні цінності й діяльність із порятунку життя.

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