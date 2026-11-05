Польські медіа запустили кампанію проти дезінформації — Interia

У Польщі найбільші друковані, телевізійні, радійні та онлайн-медіа 5 листопада 2026 року запустили загальнонаціональну освітню ініціативу Media Przeciw Dezinformacji. Її учасники планують пояснювати громадянам ризики маніпуляцій, неправдивих повідомлень і шахрайства в інтернеті, а також навчати перевіряти факти, повідомляє Interia.

Учасники ініціативи

До кампанії долучилися Telewizja Polsat, Interia, Grupa RMF, Wirtualna Polska, Polska Press, видавництво Bauer, Dziennik Gazeta Prawna, Press, Wirtualne Media та видавці, об’єднані в Асоціацію місцевих газет. Ініціативу відкрили журналістською дискусією за участю Агнешки Гоздири з Polsat, Томаша Вальчака з Interia, Барбари Каспшицької з Wirtualna Polska, Міхала Потоцького з Dziennik Gazeta Prawna, Томаша Терліковського з RMF FM та Марека Тварога з Grupa Polska Press.

Учасники обговорення заявили, що масштаби дезінформації в публічному просторі потребують скоординованої реакції. Серед прикладів проблеми медіа назвали фальшиві інвестиційні пропозиції, небезпечні поради щодо здоров’я, маніпульовані записи із зображеннями відомих людей і цілеспрямоване поширення паніки.

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Три етапи кампанії

Кампанія триватиме з листопада 2026 року до січня 2027 року. У листопаді її матеріали будуть присвячені впливу дезінформації на фінанси та здоров’я. У грудні редакції розповідатимуть про фабрики ботів, алгоритми, що підсилюють емоційний контент, і зростання ролі штучного інтелекту у створенні неправдивого контенту.

У січні учасники ініціативи оприлюднюватимуть практичні поради щодо перевірки джерел та спілкування з близькими, які повірили неправдивій інформації. Матеріали зі спеціальним маркуванням кампанії виходитимуть на телебаченні, радіо, у друкованій пресі, на сайтах і в соціальних мережах.

За наведеними Interia даними Pew Research Center за серпень 2025 року, 85% дорослих поляків вважають поширення неправдивої інформації серйозною загрозою для держави. Центр аналізу дезінформації NASK у першому півріччі 2026 року повідомив соціальним платформам про 65 220 небезпечних матеріалів та акаунтів; 76% цих звернень, за даними Interia, не отримали реакції платформ.

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