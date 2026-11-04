Польські політики відреагували на заявлену перемогу демократів у США — Interia

У США польські політики прокоментували результати проміжних виборів. За повідомленням Interia, Демократична партія здобула більшість у Палаті представників і Сенаті, тоді як до виборів обидві палати Конгресу контролювала Республіканська партія президента Дональда Трампа.

Заява представника президента Польщі

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що зміна розстановки сил у Конгресі не повинна вплинути на польсько-американські відносини. За його словами, Польща продовжуватиме співпрацю зі США, оскільки країни є союзниками, а взаємодія відповідає їхнім спільним інтересам.

Водночас Пшидач назвав результати виборів застереженням для польської влади на чолі з Дональдом Туском. Він заявив, що жодна влада не є вічною і що зміни можуть відбутися також у польському Сеймі.

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Коментарі польських політиків

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поширив свій допис із червня 2025 року, адресований Ілону Маску. У ньому Сікорський написав англійською, що політика виявилася складнішою, ніж Маск вважав. Цей допис був пов’язаний із попередньою публічною суперечкою польського міністра з власником платформи X.

Депутатка «Лівиці» Катажина Котула звернула увагу на результати в Техасі. Вона написала про перемогу Джеймса Таларіко над республіканцем Кеном Пакстоном на виборах до Сенату, а також про перемогу Джини Хінохоси над чинним губернатором Грегом Ебботтом.

Євродепутат від «Громадянської коаліції» Даріуш Йоньський заявив, що американські виборці відкинули рух MAGA, поблажливість до Кремля, «червону доріжку» для Путіна та політичну підтримку Маском німецької партії AfD. Депутат «Лівиці» Томаш Треля назвав результат переконливою перемогою демократів і заявив, що виборці відкинули політику Трампа.

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