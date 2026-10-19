Польські прикордонники допоможуть Латвії контролювати кордон з Білоруссю — LSM English
У Латвії польські прикордонники з 19 жовтня до 1 листопада допомагатимуть Державній прикордонній охороні Латвії здійснювати спостереження за латвійсько-білоруським державним кордоном. Про це повідомила LSM English з посиланням на заяву Державної прикордонної охорони Латвії.
Теоретична і практична підтримка
Польські прикордонники надаватимуть латвійським колегам теоретичну та практичну підтримку у сфері прикордонного спостереження.
Вони також ділитимуться професійним досвідом і знаннями.
У Державній прикордонній охороні Латвії зазначили, що співпраця сприятиме обміну досвідом між прикордонними службами двох держав і посиленню взаємодії під час виконання завдань із прикордонного спостереження.
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Угода про співпрацю
Залучення польських фахівців здійснюється на підставі угоди про транскордонну співпрацю між Державною прикордонною охороною Латвії та Прикордонною службою Польщі.
Угоду сторони підписали 2 жовтня цього року.
Цього року в межах двосторонньої співпраці латвійським прикордонникам також допомагали представники прикордонних служб Фінляндії, Естонії та Литви.