Польські профспілки силовиків відмовилися від протесту після обіцянок підвищити їм винагороди — RMF24
У Польщі профспілки служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації, відмовилися від запланованої акції протесту. Таке рішення ухвалили після напружених переговорів із керівництвом відомства, повідомляє RMF24.
Обіцянка проєкту підвищення зарплат
Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський заявив, що на початку грудня представить готовий проєкт системного підвищення винагород у силових службах. Голова Незалежної самоврядної профспілки поліцейських Рафал Янковський сказав, що профспілка сприйняла цю декларацію позитивно.
За словами Янковського, міністр особисто пообіцяв представити проєкт 2 грудня. Профспілки тепер очікують реалізації заявлених міністерством кроків.
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Пільги для службовців та їхніх родин
Наступного тижня в Польщі також мають ухвалити закон про Карту родини службовців у формі у варіанті, якого домагалися профспілки. Ключова зміна стосується пільг у доступі до медичної допомоги: вони мають поширюватися лише на професійних службовців і членів їхніх родин.
Раніше передбачалося, що такі пільги також отримають добровольці пожежної служби, однак профспілки наполягали на іншому підході.