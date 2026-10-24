Польські слідчі назвали попередні обставини загибелі військових GROM у США — Interia

Польські слідчі встановили попередні обставини загибелі двох військовослужбовців підрозділу GROM під час нічного парашутного тренування в Аризоні, США. Трагедія сталася 19 вересня 2025 року поблизу однієї з американських військових баз.

Зіткнення в повітрі

Як повідомляє Interia з посиланням на дані, з якими ознайомилася газета Rzeczpospolita, до трагедії міг призвести збіг обставин. Слідчі вказали на незаплановану зміну позицій у строю, перетин траєкторій польоту парашутистів, їхнє зіткнення та заплутування в повітрі.

За інформацією Rzeczpospolita, стрибок виконували з висоти 3 тисяч метрів у режимі вільного падіння. Парашут відкривається на висоті 1,5 тисячі метрів.

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Провадження закрили

Колишній командувач GROM генерал у відставці Роман Полько сказав Rzeczpospolita, що навчання проводили у вкрай складних нічних умовах. За його словами, у повній темряві часу на реакцію під час стрибка є лише секунди.

Відділ військових справ Окружної прокуратури у Варшаві відкрив розслідування, однак через рік його закрили. Речник варшавської прокуратури Пйотр Антоні Скіба повідомив виданню, що слідство не встановило, аби до смерті військових спричинилися дії інших осіб. Рішення про закриття провадження є остаточним.

У повідомленні після трагедії Генеральне командування видів Збройних сил Польщі також заявляло, що для з’ясування обставин інциденту створили спеціальну комісію.

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