Польські служби вжили заходів після даних про можливий замах на Туска — Interia

У Польщі поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський. За його словами, у цій справі відповідні служби вже вжили заходів. Інформація стосується саме можливої загрози, а не підтвердженого замаху.

Повідомлення поліції

Як повідомляє Interia, інформація про можливу загрозу надійшла до поліції. У повідомленні йдеться про двох членів польського уряду: главу уряду та керівника оборонного відомства.

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Зустріч служб

Ще в неділю має відбутися зустріч співробітників Агентства внутрішньої безпеки, поліції та Служби охорони держави. Про заплановану зустріч також повідомив Добжинський. Оприлюднена інформація визначає загрозу як можливу. Даних, що підтверджували б здійснення замаху, у ній немає.

Так само не уточнено, які саме заходи вжили служби. У матеріалі не повідомляється про результати зустрічі, оскільки її лише заплановано.

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