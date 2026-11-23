У Ліллегаммері в Норвегії польські стрибуни на лижах здобули чотири залікові очки за підсумками перших двох особистих чоловічих стартів сезону Кубка світу. Усі очки збірній приніс Кацпер Томасьяк, який у недільному конкурсі посів 27-ме місце. Як повідомляє Interia Sport, це найгірший старт сезону для польської команди за 28 років.

Проблеми з кваліфікацією

До суботнього конкурсу не змогли кваліфікуватися двоє польських спортсменів, а до недільного — троє. Ті, хто пройшов відбір, посідали 32-ге, 33-тє, 40-ве, 42-ге та 47-ме місця. Томасьяк пояснив свій недільний виступ надто агресивним відштовхуванням на трампліні. Водночас у п’ятничній кваліфікації він був четвертим.

Головний тренер збірної Польщі Мацей Мацісяк після першого вікенду Кубка світу заявив, що команда приїхала з оптимізмом, однак проблеми почалися вже з перших стрибків. За його словами, спортсменам бракувало впевненості та дальності польотів.

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Умовні командні результати

За підрахунком Адама Бухольца, в неофіційному порівнянні результатів найсильніших пар кожної збірної Польща посіла б дев’яте місце. Її перевага над Казахстаном становила б лише 1,1 бала, а останньою в цьому рейтингу стала б Естонія.

В окремому умовному підрахунку командного конкурсу з чотирма спортсменами Польща також посіла дев’яту позицію з 847,5 бала. Вище опинилися Норвегія, Австрія, Словенія, Швейцарія, Японія, США, Німеччина та Фінляндія, а Казахстан набрав би 574,6 бала. Для розрахунку результатів спортсменів, які не потрапили до фінального раунду, їхні оцінки подвоювали, а для тих, хто не пройшов кваліфікацію, брали до уваги результат кваліфікації.

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