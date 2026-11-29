Польський боксер Павел Брах достроково переміг представника Таїланду Сакду Руамтхама у чвертьфіналі Кубка світу з боксу в Ташкенті, Узбекистан. Поєдинок у ваговій категорії до 60 кг завершився через 72 секунди після удару поляка правою рукою в ділянку печінки суперника, повідомляє Interia Sport.

Удар у корпус завершив бій

На початку поєдинку боксери діяли обережно та переважно придивлялися один до одного. На 66-й секунді Брах завдав правого удару в корпус Руамтхама. Таєць ще кілька секунд намагався продовжувати бій, однак згодом подав знак, що потребує паузи, та попрямував до свого кута.

За даними видання, Руамтхам відчув сильний біль і мав проблеми з диханням. Рефері з Алжиру Атмен Лазірі спершу хотів відправити тайського боксера до кута для медичної допомоги, але побачив, що той не може самостійно рухатися, і зупинив поєдинок.

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Медаль і суперник у півфіналі

Перемога гарантувала Браху щонайменше бронзову медаль фінального турніру Кубка світу. До цього поляк посідав 12-те місце в рейтингу World Boxing у категорії до 60 кг, ділячи цю позицію з Руамтхамом.

У півфіналі Брах зустрінеться з 20-річним узбекистанцем Самандаром Олімовим. Його суперник раніше ставав чемпіоном Азії серед юніорів і спортсменів до 22 років, а також вигравав фінал Кубка світу минулого року в індійському Грейтер-Нойді.

Руамтхам є бронзовим призером цьогорічного чемпіонату Азії та чвертьфіналістом Азійських ігор. Фінальні змагання Кубка світу проходять в Узбекистані.

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