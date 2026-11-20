Польський боксер Віктор Скіба вийшов до півфіналу чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років у хорватському Поречі. У чвертьфіналі вагової категорії до 85 кг він одноголосним рішенням суддів переміг представника Литви Мартіна Мойсеєнка, що гарантувало поляку щонайменше бронзову медаль. Про це повідомляє Interia Sport.

Поступався після першого раунду

Скіба розпочав бій активно, намагаючись скоротити дистанцію з вищим суперником і перевести поєдинок у ближній бій. Однак перший раунд троє з п’яти суддів віддали Мойсеєнку — 3:2.

У другому раунді польський боксер підвищив темп. Рефері виніс литовцю попередження, а за дві секунди до завершення раунду Скіба точно влучив у суперника, після чого того відрахували. Після двох раундів Скіба мав перевагу на всіх суддівських картках.

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Два відрахування та рішення 5:0

У заключному раунді Мойсеєнка ще раз відрахували — за 80 секунд до фінального гонга. Поєдинок завершився перемогою Скіби з рахунком 5:0 за рішенням суддів. Двоє арбітрів поставили 30:25, ще троє — 29:27.

До чвертьфіналу Скіба переміг латвійця Нікіту Проховскіса з рахунком 4:1. На турнірі в Поречі також перемоги у своїх чвертьфіналах здобули польські боксерки Наталія Невядомська у вазі до 48 кг, Александра Цирек у категорії до 70 кг та Емілія Котерська у вазі до 80 кг.

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