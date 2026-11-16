Польський депутат Яблонський подав заяву до прокуратури щодо Колодзейчака — Polsat News

У Польщі депутат Павел Яблонський подав до прокуратури заяву щодо підозр у скоєнні низки злочинів колишнім заступником міністра сільського господарства Міхалом Колодзейчаком. Як повідомляє Polsat News, до юридичної канцелярії політика звернулися дві жінки, які заявили, що постраждали від дій Колодзейчака та людей, які з ним співпрацювали.

Підозри у заяві

За словами Яблонського, звернення стосується підозр у зґвалтуванні, жорстокому поводженні, погрозах і наданні наркотичних засобів. У заяві також ідеться про можливе створення небезпеки для життя або заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, тілесні ушкодження, незаконне отримання інформації з телефону та фіксацію зображення оголеної людини без її згоди.

За повідомленням депутата, одна з жінок раніше самостійно зверталася до прокуратури, однак та за кілька днів відмовила у відкритті розслідування. Яблонський оскаржив це рішення в суді. Від імені другої жінки він подав окрему заяву, до якої додали зібрані матеріали та клопотання про дії слідчих.

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Звернення щодо недоторканності

Яблонський також просить долучити нові матеріали до іншого провадження, яке вже триває, та терміново забезпечити докази. Він закликав прокуратуру звернутися до Сейму Польщі щодо позбавлення Колодзейчака депутатської недоторканності.

У жовтні Окружна прокуратура у Варшаві розпочала перевірку за повідомленнями про можливе примушування до певної поведінки та надання наркотичних засобів. Колодзейчак, засновник Agrounia, був відсторонений від прав члена парламентського клубу «Громадянська коаліція».

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