Польський футболіст Пйотр Зелінський відновився після травми стопи та провів повноцінне тренування з «Інтером» напередодні домашнього матчу Серії A проти «Дженоа» в Мілані, Італія. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на італійських журналістів Sky Sports.

Пропустив два матчі

Після повернення зі збору збірної Польщі 32-річний півзахисник пропустив два матчі міланського клубу. Його турбували болісне запалення та ушкодження підошви стопи, через які йому було складно прискорюватися та змінювати напрямок руху з м’ячем.

Зелінський не зіграв у матчі чемпіонату Італії проти «Аталанти», що завершився нічиєю 4:4, а також у поєдинку Ліги чемпіонів із «ВФБ Штутгарт», який «Інтер» виграв із рахунком 2:0. До цього він не встиг відновитися до гри збірної Польщі з Румунією в Бухаресті, де поляки поступилися 1:2, але за кілька днів провів 81 хвилину у зустрічі зі Швецією, що закінчилася з рахунком 1:1.

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Шанс зіграти з перших хвилин

За даними Sky Sports, Зелінський може потрапити до стартового складу «Інтера» на позиції центрального півзахисника. За місце в основі він конкуруватиме з Сучичем.

У нинішньому клубному сезоні поляк провів 14 матчів, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі. «Інтер» перед грою з «Дженоа» посідав третє місце в таблиці Серії A, маючи 29 очок і відстаючи від лідера «Лаціо» на три пункти. Матч на стадіоні «Сан-Сіро» запланований на суботу, 28 листопада, о 20:45.

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