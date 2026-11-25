У Польщі Польський футбольний союз залишив Яна Урбана на посаді головного тренера національної збірної з футболу. За даними Interia Sport, рішення ухвалили після зустрічі президента союзу Цезарія Кулеші з тренером, під час якої Урбан представив звіт про проведену роботу.

Штаб Урбана посилять

У повідомленні Польського футбольного союзу зазначили, що після спільного аналізу Кулеша та Урбан погодилися продовжити співпрацю. Водночас тренерський штаб збірної мають кадрово посилити.

Під керівництвом 64-річного Урбана польська команда програла стиковий матч за вихід на чемпіонат світу. Згодом збірна зберегла місце в дивізіоні B Ліги націй, здобувши одну перемогу на груповому етапі турніру.

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Критика від Бонека

Колишній президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек у розмові з TVP Sport заявив, що вимога посилити штаб може свідчити про неповну довіру керівництва до Урбана. Він також розкритикував публічність зустрічі Кулеші з тренером, вважаючи, що її варто було провести без зайвого розголосу.

Бонек сказав, що тривале обговорення майбутнього тренера послабило його позиції. Він нагадав про невихід на чемпіонат світу та результати команди в Лізі націй: одну перемогу й три поразки у шести матчах. Відповідаючи на запитання, чи правильним було залишити Урбана на посаді, Бонек зазначив, що оцінить це після відбору до Євро-2028.

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