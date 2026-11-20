Польський автогонщик Роман Білінський після завершення сезону 2026 перейде з DAMS Lucas Oil до команди Hitech та виступатиме за неї у чемпіонаті Формули 2 у 2027 році. Про склад команди на наступний сезон повідомив Hitech, пише Interia Sport.

Новий склад Hitech

У Hitech заявили, що Білінський сформує пару пілотів із Джошуа Дюрксеном. Польсько-британський гонщик увійде до складу команди на сезон 2027 року в FIA Formula 2.

Білінський зазначив, що радий приєднатися до Hitech у 2027 році. За його словами, команда має значні успіхи у Формулі 2, а досвід, здобутий у першому сезоні, він планує використати в новій команді.

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Кар’єра Білінського

Білінський дебютував у болідах з відкритими колесами 2020 року в британській Формулі 4. Наступного сезону в чемпіонаті GB3 він здобув три перемоги та сім подіумів.

У 2022–2024 роках гонщик виступав у європейській серії Formula Regional за Trident. У цей період він подав заявку на виступи на міжнародному рівні під польським прапором, а 2024 року став чемпіоном Formula Regional Oceania Championship.

Після цього Білінський перейшов до FIA Formula 3, де представляв Rodin Motorsport. Його найкращим результатом стала перемога у спринтерській гонці в Монці, а сезон 2025 року він завершив на 11-й позиції. У 2026 році він приєднався до DAMS Lucas Oil у Формулі 2 і став першим поляком у сучасному форматі цієї серії. Наразі він посідає 16-те місце в заліку пілотів.

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