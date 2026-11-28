Польський ковзаняр Невінський здобув срібло World Tour у Шанхаї — Interia Sport
Польський ковзаняр Міхал Невінський здобув срібну медаль на дистанції 1500 метрів на етапі World Tour із шорттреку в Шанхаї. У фіналі A 23-річний спортсмен перетнув фінішну лінію третім, але після перегляду спірного епізоду посів друге місце.
Перегляд змінив результат фіналу
Як повідомляє Interia Sport, у вирішальному забігу змагалися вісім ковзанярів. Повтори показали, що італійський суперник перешкодив Невінському на дистанції. Після аналізу епізоду поляка підняли з третьої на другу позицію, тож замість бронзи він отримав срібло.
Це перша в історії медаль польського спортсмена в шорттреку на дистанції 1500 метрів. Для Невінського вона стала другою медаллю сезону: раніше він здобув бронзу на дистанції 1000 метрів у Монреалі.
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Четвертий етап сезону
Змагання в Шанхаї є четвертим із семи запланованих етапів World Tour цього сезону. До цього збірна Польщі виступала у Ванкувері та Монреалі. На стартовому етапі бронзову медаль виборола змішана естафета.
У Шанхаї Невінський також виступив на дистанції 500 метрів, де виграв фінал B. Польська команда не брала участі в етапі, що відбувся тижнем раніше в Сеулі.