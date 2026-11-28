Польський лижник Каміль Бури посів 11-те місце у класичному спринті на стартовому етапі Кубка світу з лижних перегонів у фінській Руці. 31-річний спортсмен уперше в кар’єрі дістався півфіналу змагань такого рівня, повідомляє Interia Sport.

12-те місце у кваліфікації

У суботу, 28 листопада, лижники та лижниці змагалися у спринті класичним стилем. Бури подолав кваліфікацію з 12-м результатом — 2 хвилини 36,15 секунди. Від переможця відбору, Ларса Геггена, він відстав на 3,42 секунди.

У чвертьфінальному забігу поляк фінішував другим, що дозволило йому продовжити виступи у півфіналі. Вихід до дванадцятки найсильніших став найкращим результатом Бурого в кар’єрі на Кубку світу.

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Півфінал і підсумковий результат

У півфіналі Бури змагався з французом Жюлем Шаппазом, швейцарцем Валеріо Грондом, шведом Джорджем Ерссоном, норвежцем Ларсом Агнаром Єльмесетом та італійцем Сімоне Мочелліні. Польський спортсмен посів п’яте місце у своєму забігу, програвши Шаппазу 5,7 секунди, і не кваліфікувався до фіналу за участю шести лижників.

До вирішального забігу вийшли чотири представники Норвегії, а також лижники з Італії та Франції. Змагання в Руці триватимуть до неділі, коли заплановані чоловічі та жіночі перегони на 20 км вільним стилем. Наступного вікенду Кубок світу продовжиться у норвезькому Тронгеймі.

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