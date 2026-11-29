Президент Польщі Кароль Навроцький 29 листопада провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє RMF24, керівник Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що Трамп підтвердив зобов’язання за статтею 5 НАТО та запевнив: Польща є і буде безпечною.

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За словами Пшидача, сторони обговорили польсько-американську співпрацю, передусім у сфері безпеки. Також ішлося про присутність американських військових у Польщі, співпрацю оборонних промисловостей і ситуацію в Центральній та Східній Європі.

До порядку денного переговорів увійшов і польсько-американський діалог у контексті майбутнього саміту G20 у Маямі.

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Сервісний центр PAC-3

Пшидач також повідомив, що Навроцький подякував Трампу за рішення Білого дому розмістити в Польщі перший у Європі сервісний центр для ракет PAC-3 систем Patriot.

За словами польського посадовця, Білий дім ухвалив це рішення внаслідок безпосередньої розмови президентів.

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