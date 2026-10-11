Польський проєкт перерахунку пенсій може охопити 196,5 тисячі людей — Interia

У Польщі проєкт перерахунку пенсій для окремих людей, які раніше вийшли на пенсію достроково, може охопити приблизно 196,5 тисячі осіб. Документ передбачає підвищення виплат із травня 2027 року, проте його ще не ухвалили, а Міністерство фінансів висловило застереження щодо бюджетних витрат, повідомляє Interia.

Кого стосується проєкт

Йдеться про проєкт UD204, підготовлений Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики Польщі. Він стосується людей, які подали заяву на дострокову пенсію до 6 червня 2012 року за визначеними в проєкті нормами, а право на звичайну пенсію набули після 31 грудня 2012 року.

Проблема пов’язана зі статтею 25, пунктом 1b польського пенсійного закону, що діє з 1 січня 2013 року. У певних випадках ZUS віднімав із бази для розрахунку звичайної пенсії суму вже отриманих дострокових виплат. Це могло зменшувати розмір щомісячної пенсії.

У червні 2024 року Конституційний трибунал Польщі у справі SK 140/20 оспорив цю норму в частині, що стосується людей, які звернулися по визначені виплати до 6 червня 2012 року. У липневій версії проєкту також відмовилися від обмеження за конкретними роками народження, але право на підвищення залежатиме від сукупності умов.

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Розмір виплат і застереження Мінфіну

Єдиної суми підвищення не передбачено. У прикладах, наведених в обґрунтуванні проєкту, фігурують збільшення на приблизно 89, 303, 393 та 552 злотих брутто щомісяця. Ці показники є результатами індивідуальних розрахунків, а не гарантованими ставками чи верхньою межею виплати.

ZUS мав би розрахувати звичайну пенсію без віднімання раніше виплачених сум на дату досягнення пенсійного віку та порівняти її з достроковою пенсією на ту саму дату. Додатну різницю пропонують помножити на коефіцієнт, який залежатиме від строків отримання пенсійних прав, а потім індексувати. Якщо звичайна пенсія не буде вищою, провадження пропонують припиняти.

Проєкт передбачає набрання законом чинності з 1 квітня 2027 року, а право на збільшену виплату для людей із уже призначеною звичайною пенсією — з 1 травня 2027 року. Загального відшкодування за попередні роки отримання нижчих виплат документ не передбачає.

Оцінені витрати через розширення кола потенційних отримувачів зросли з близько 4,5 млрд до 7,3 млрд злотих. Остання сума означає прогнозоване збільшення видатків Фонду соціального страхування у 2027–2037 роках. Міністерство фінансів вказало на бюджетні обмеження та необхідність повторно узгодити змінені положення.

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