Польський регулятор висунув Maspex звинувачення щодо реклами напоїв Kubuś — Polsat News

У Польщі голова Управління захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) висунув компанії Maspex звинувачення щодо способу просування та представлення напоїв Kubuś Waterrr і Kubuś Waterrr Active+. Регулятор вважає, що реклама та оформлення продукції можуть вводити споживачів в оману щодо складу напоїв, повідомляє Polsat News.

Зауваження до оформлення напоїв

За оцінкою UOKiK, назва продуктів, кольорове оформлення, водні мотиви та зображення пляшок із безбарвним напоєм у рекламі можуть створювати враження, ніби напої містять лише незначну кількість фруктового соку. Водночас яблучний сік становить 30% складу Kubuś Waterrr і 25% складу Kubuś Waterrr Active+.

Регулятор також звернув увагу на зображення фруктів на пляшках і в рекламних матеріалах. Вони можуть створювати враження, що в напоях із малиновим або полуничним смаком переважає сік саме цих фруктів. За даними UOKiK, частка малинового або полуничного соку в таких напоях становить лише 0,1%, тоді як основним фруктовим компонентом є яблучний сік.

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Напис про цукор

Окремі зауваження стосуються напису «ZERO dodanego CUKRU» — «нуль доданого цукру». UOKiK вважає, що виділення слів «нуль» і «цукру», а також значно менший шрифт слова «доданого» можуть призвести до хибного висновку, ніби напій взагалі не містить цукрів. Водночас цукри містяться у фруктових соках.

Голова UOKiK Томаш Хрустний заявив, що реклама не повинна створювати враження, ніби покупець обирає воду, коли фактично йдеться про напій із соком. За його словами, навіть правдива інформація може формувати хибне уявлення, якщо її подано певним чином. За порушення колективних інтересів споживачів компанії може загрожувати штраф до 10% річного обороту.

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