Польський регулятор вніс Wolbórz Bank Polska до списку попереджень — RMF24

У Польщі Комісія фінансового нагляду внесла Wolbórz Bank Polska до списку публічних попереджень. Суб’єкт здійснює діяльність через вебсайт, але, за даними RMF24, регулятор вважає, що він не має права використовувати слово «банк» у назві.

Повідомлення до прокуратури

Комісія фінансового нагляду направила до районної прокуратури в Гожуві-Велькопольському повідомлення про можливість скоєння злочину. Йдеться про підозру в порушенні частини 2 статті 171 польського Закону «Банківське право».

Ця норма забороняє суб’єктам, які не є банками, використовувати у назві визначення «банк» або «каса». Звернення до прокуратури стосується можливої протиправної дії та не означає встановлення вини.

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Призначення списку попереджень

Список публічних попереджень веде польська Комісія фінансового нагляду. Його мета — інформувати громадян і підприємців про суб’єкти, щодо яких існує підозра у вчиненні злочину.

Регулятор радить перед початком співпраці з незнайомою фінансовою установою перевіряти, чи не внесено її до цього переліку.

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