Польський стрибун із трампліна Кацпер Томашяк не вийшов до другої серії змагань Кубка світу в Ліллегаммері, Норвегія. Як повідомляє Interia Sport, для 19-річного спортсмена це був невдалий початок сезону 2026/2027.

Умови на трампліні

За даними видання, Томашяк не зміг пройти до другої серії через нестабільні, «лотерейні» умови під час змагань у Ліллегаммері.

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Водночас у п’ятницю поляк посів четверте місце у кваліфікації до змагань, запланованих на вихідні. Interia Sport зазначає, що цей результат засвідчив його хорошу форму перед стартами.

Очікування від спортсмена

Торік Томашяк спершу не мав гарантованого місця у складі на перші змагання, однак згодом закріпився в команді під керівництвом Мачея Маціусяка. За оцінкою видання, цього сезону від нього очікують ролі одного з лідерів польської збірної та боротьби за місця на подіумі окремих стартів і в загальному заліку Кубка світу.

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