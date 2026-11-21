Польський стрибун Кацпер Томашяк не вийшов до другої серії в Норвегії — Interia Sport
Польський стрибун із трампліна Кацпер Томашяк не вийшов до другої серії змагань Кубка світу в Ліллегаммері, Норвегія. Як повідомляє Interia Sport, для 19-річного спортсмена це був невдалий початок сезону 2026/2027.
Умови на трампліні
За даними видання, Томашяк не зміг пройти до другої серії через нестабільні, «лотерейні» умови під час змагань у Ліллегаммері.
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Водночас у п’ятницю поляк посів четверте місце у кваліфікації до змагань, запланованих на вихідні. Interia Sport зазначає, що цей результат засвідчив його хорошу форму перед стартами.
Очікування від спортсмена
Торік Томашяк спершу не мав гарантованого місця у складі на перші змагання, однак згодом закріпився в команді під керівництвом Мачея Маціусяка. За оцінкою видання, цього сезону від нього очікують ролі одного з лідерів польської збірної та боротьби за місця на подіумі окремих стартів і в загальному заліку Кубка світу.