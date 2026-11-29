Польський стрибун на лижах Кацпер Томасьяк не вийшов до другої серії недільного конкурсу Кубка світу в Руці. У першій спробі 19-річний спортсмен стрибнув на 119,5 метра, посів 34-те місце та завершив виступ у змаганнях, повідомляє Interia Sport.

Оцінка стрибка

Після виступу Томасьяк сказав Eurosport, що, на його думку, відрив від трампліна був нормальним. Водночас із середини польоту він почав втрачати висоту. Спортсмен зазначив, що має проаналізувати стрибок разом із тренером, щоб зрозуміти, чи припустився суттєвої помилки.

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Вітрові умови

За даними видання, у неділю на трампліні в Руці були складніші вітрові умови, ніж днем раніше. Журі встановило низьку стартову лавку, а коли зустрічний вітер слабшав або ставав боковим, спортсменам було важче показати добру дальність. Томасьяк не став пояснювати невдалу спробу погодними умовами.

Це вдруге від початку сезону, коли польський стрибун не потрапив до другої серії. Раніше це сталося під час суботнього конкурсу в Ліллегаммері. Водночас у суботньому старті в Руці Томасьяк посів 15-те місце.

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