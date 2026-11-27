Польський стрибун Кацпер Томасьяк посів 10-те місце у кваліфікації до суботнього індивідуального змагання Кубка світу зі стрибків з трампліна в Руці, Фінляндія. Він стрибнув на 139,5 метра та набрав 151,7 бала, певний час очолюючи протокол кваліфікації.

Два далекі стрибки за день

Як повідомляє Interia Sport, у першому п’ятничному тренуванні Томасьяк показав результат 126,5 метра й посів 32-ге місце. У другій тренувальній сесії він стрибнув на 141 метр, що принесло йому 11-ту позицію.

Переможцем кваліфікації став Маріус Ліндвік. Окрім Томасьяка, до суботнього старту з польської команди відібралися Павел Вонсек і Мацей Кот.

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Розклад змагань

Суботній індивідуальний конкурс у Руці розпочнеться о 16:30, а пробна серія запланована на 15:00. У неділю кваліфікація має стартувати о 12:45, індивідуальні змагання — о 14:20.

Після першого вікенду Кубка світу Томасьяк має чотири очки та посідає 33-тє місце в загальному заліку. Він є єдиним представником Польщі, який набрав очки за підсумками стартів у Ліллегаммері.

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