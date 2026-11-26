У Польщі волейболіст Міхал Ґєржот заявив, що його колишній клуб «Ястшембський Венґель» досі не виплатив гравцям усі належні кошти. За словами спортсмена, формальні питання після припинення існування дорослої команди клубу ще не врегульовані.

Заява про невиплачені кошти

Як повідомляє Interia Sport, Ґєржот в інтерв’ю TVP Sport сказав, що клуб усе ще заборгував гроші колишнім гравцям, які домагаються виплати належних їм коштів. Він додав, що ситуація досі залишається для нього незавершеною, хоча вже стартував новий сезон.

Волейболіст також назвав минулий сезон успішним для себе зі спортивного погляду. Він зазначив, що навіть якби перед підписанням контракту знав про всі плюси й мінуси ситуації, то, ймовірно, все одно погодився б на угоду з клубом.

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Продаж ліцензії та перехід до Гданська

«Ястшембський Венґель» зіткнувся з фінансовими труднощами на тлі кризи в Jastrzębska Spółka Węglowa — головного спонсора команди. За даними видання, клуб продав ліцензію на виступи в найвищому дивізіоні NEONET Norwid Częstochowa, після чого доросла команда припинила існування.

Після цього з клубу пішли, зокрема, Максиміліан Ґранечний і Міхал Ґєржот. Сам Ґєржот повідомив, що лише у квітні дізнався про статус вільного агента. Нині він виступає за Energa Trefl Gdańsk, який після дев’яти матчів посідав восьме місце в TAURON Liga.

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