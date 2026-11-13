Польський ZUS 1 травня 2027 року спише борги, що виникли до 1999 року — RMF24

У Польщі Управління соціального страхування (ZUS) 1 травня 2027 року автоматично спише заборгованість за внесками, що виникла до 1 січня 1999 року. Це стосується прострочених внесків на соціальне страхування, Фонд праці та Фонд гарантованих виплат працівникам, а також пені, додаткових і пролонгаційних платежів, витрат на нагадування та стягнення.

Як повідомляє RMF24, списання відбудеться автоматично в силу закону, тому боржникам не потрібно подавати заяви. Після 1 травня 2027 року ZUS надсилатиме повідомлення про списання через профіль на порталі eZUS або на останню вказану адресу для листування.

Відмова від списання

Від списання можна буде відмовитися протягом 30 днів після отримання повідомлення. Для цього потрібно подати заяву, яка має охоплювати всі заборгованості, зокрема пов’язані з працівниками. У ZUS зазначили, що таку заяву не можна буде відкликати або змінити.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Разом зі списанням припинять виконавчі провадження щодо цих зобов’язань. Якщо людина відмовиться від списання, стягнення не буде припинене. Рішення також охопить борги, забезпечені іпотекою чи заставою рухомого майна. У разі іпотеки ZUS надішле власникові нерухомості документ, який дасть змогу звернутися до суду для виключення іпотеки з земельно-іпотечної книги. Якщо борг забезпечений заставою рухомого майна, ZUS сам звернеться до керівника податкової служби щодо її виключення.

Також припиниться дія угод про розстрочення виплати зобов’язань, що виникли до 1 січня 1999 року.

Вплив на майбутню пенсію

ZUS попередив, що списання заборгованості за внесками на власне соціальне страхування або за особу, яка співпрацює, може вплинути на майбутню пенсію. Такий період не враховуватимуть під час визначення початкового капіталу та права на пенсію, ренту й інші виплати, що залежать від страхового і нестрахового стажу. Списані внески також не збільшать базу для розрахунку пенсії. Водночас цей період зараховуватиметься до трудового стажу відповідно до Трудового кодексу Польщі.

Читай нас у