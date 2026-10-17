POLSA попередила про можливий проліт п’ятитонного ступеня ракети над Польщею — Interia

Польське космічне агентство POLSA відстежує повторний вхід в атмосферу ступеня китайської ракети ZQ-2E, траєкторія якого може пройти над Польщею. Про це повідомляє Interia з посиланням на заяву агентства.

Очікуваний час входження в атмосферу

За актуальними оцінками POLSA, об’єкт має увійти в атмосферу в неділю між 5:03 та 15:43 за польським часом. Номінальний час входження наразі оцінюють у 5:20 над Атлантичним океаном, однак ці розрахунки можуть змінюватися.

В оперативному центрі SSA POLSA пояснили, що параметри орбіти допускають проліт об’єкта над Європою, зокрема над Польщею. Агентство зазначило, що стежить за ситуацією та інформує відповідні служби й установи згідно з чинними процедурами.

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Можливі вцілілі фрагменти

Масу ступеня оцінюють приблизно у 5 тисяч кілограмів. Через відсутність повних даних про конструкцію об’єкта POLSA не виключає, що окремі його частини можуть пережити проходження крізь атмосферу. Агентство закликало стежити лише за його офіційними повідомленнями.

Об’єкт вивели на орбіту в середу з китайського космодрому Цзюцюань SLC у Внутрішній Монголії.

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