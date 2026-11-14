Польща 2050 призначила вибори нового лідера на 2 грудня — RMF24

У Польщі Національна рада партії Польща 2050 у Варшаві затвердила календар виборів нового голови політичної сили. Голосування відбудеться 2 грудня у дистанційному форматі, повідомляє RMF24.

Умови для кандидатів

За статутом партії, претендент на посаду голови має заручитися підтримкою щонайменше 10% її повноправних членів, які мають активне виборче право. На практиці це означає необхідність зібрати близько 70 підписів.

Термін висування кандидатур спливає приблизно за півтора тижня. Депутат Лукаш Осмаляк, який повідомив про рішення Національної ради, також висловив підтримку можливій кандидатурі заступника голови парламентського клубу Польща 2050 Павела Шліза.

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Можливі претенденти

Павел Шліз заявив, що розглядає участь у виборах і, на його думку, прийме цей виклик. Водночас виконувачка обов’язків голови партії Ева Шедлер ще не повідомила, чи балотуватиметься на постійну посаду. Вона заявила, що оголосить своє рішення найближчими днями.

Після відходу Катажини Пелчинської-Наленч у жовтні Шедлер почала виконувати обов’язки голови партії. RMF24 зазначає, що в другій половині жовтня Пелчинська-Наленч, яка була головою партії та міністеркою фондів і регіональної політики, залишила посаду. Керівництво Польщі 2050 вирішило виключити її з партії, заявивши, що вона діяла на шкоду політичній силі, оскільки формальної заяви про відставку з партійної посади не подала.

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