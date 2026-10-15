Польща депортувала українок за серійні крадіжки з продуктових магазинів

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Співробітники Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі в Новому Сончі депортували з території країни чотирьох громадян України через систематичне вчинення правопорушень та створення загрози громадському порядку.

Серед висланих осіб — 29-річний чоловік, засуджений за довготривале психологічне та фізичне насильство щодо дружини, та 34-річний громадянин із судимостями за зберігання наркотиків, водіння у нетверезому стані й крадіжки. Крім того, депортації піддали двох жінок, яких звинувачують у численних крадіжках із продуктових магазинів.

Усіх чотирьох затриманих під конвоєм доставили до польсько-українського кордону та передали прикордонній службі в пункті пропуску «Медика». Стосовно кожного з них ухвалено рішення про заборону в'їзду до Польщі та країн Шенгенської зони терміном на кілька років.

Джерело: Польське радіо.

Громадянина України депортували з Польщі після інциденту на станції Centrum у варшавському метро. Чоловік кинув рюкзак на колії та втік, що спричинило евакуацію кількох сотень пасажирів і перебої в русі потягів.

До України з Польщі екстрадували власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному отриманні майже 1,3 млн гривень за електроенергію, яку фактично не виробляли.

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