У Польщі більше муніципалітетів зможуть стягувати плату з туристів та інших відвідувачів, які залишаються на ніч. Президент Кароль Навроцький цього тижня підписав закон, що скасовує вимогу щодо сприятливих кліматичних умов для запровадження такого збору, повідомляє Notes from Poland.

Раніше збір могли встановлювати переважно муніципалітети зі сприятливими кліматичними умовами, мальовничими краєвидами та можливістю приймати людей, які приїздять скористатися цими перевагами. Він також діяв у населених пунктах, розташованих у зонах санаторно-курортної охорони. На практиці це здебільшого стосувалося морських і гірських курортів.

Нові правила для гостей

Із 1 січня муніципалітети, що мають мальовничі краєвиди, зможуть брати до 5 злотих, або 1,14 євро, за кожну ніч проживання в готелях, пансіонатах і помешканнях для короткострокової оренди. Збір стягуватимуть за перебування тривалістю до одного місяця. Нинішня максимальна ставка становить 3,46 злотого.

Плата поширюватиметься не лише на туристичні поїздки, а й на візити з робочою або оздоровчою метою. Від неї звільнять людей зі значною інвалідністю, дітей із підтвердженою інвалідністю та їхніх опікунів. Кошти безпосередньо збиратимуть постачальники послуг розміщення, які мають вести детальний облік. За своєчасне перерахування зібраних сум вони отримуватимуть щонайменше 10% цих коштів.

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Позиція Кракова

Одним із міст, що домагалися зміни правил, був Краків. У 2024 році міська влада звернулася до уряду з проханням дозволити запровадити збір, заявивши, що надмірний туризм породжує напруження й суспільне невдоволення, а мешканці дедалі частіше почуваються туристами у власному місті.

Минулого року Краків відвідали рекордні 16,25 млн людей, з яких 8,7 млн залишалися на ніч. Місто стягувало плату з відвідувачів у 2004–2015 роках, але згодом втратило таку можливість після посилення екологічних вимог. У мерії Кракова заявили, що тепер місто знову зможе запровадити збір, якщо виконає законодавчі умови, а міська рада ухвалить відповідне рішення.

Новообраний мер Кракова Лукаш Гібала до виборів висловлювався за туристичний податок щонайменше 20 злотих за ніч — у чотири рази більше за новий законодавчий максимум. За його словами, утримання міста в умовах великого туристичного потоку є дорогим, тоді як від туризму заробляє приватний бізнес, а витрати несуть місто та його жителі.

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