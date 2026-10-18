Польща двічі підіймала авіацію через російські атаки на Україну

У Польщі двічі за день оголошували попередження про загрозу через російські повітряні атаки на Україну. У цей час польська військова авіація діяла в повітряному просторі країни. Спочатку попередження отримали жителі Люблінського воєводства. У повідомленні RCB зазначалося, що Росія здійснює повітряний напад на територію України, а ситуація перебуває під постійним контролем. «Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі РП діють польські ВПС. Очікуйте подальших повідомлень», — повідомив Урядовий центр безпеки Польщі.

Згодом загрозу для Люблінського воєводства скасували. Однак за кілька годин RCB знову попередив про небезпеку. Цього разу сповіщення надійшли мешканцям Підкарпатського воєводства. У повідомленні також ішлося про роботу військової авіації в повітряному просторі Польщі.

Приблизно за годину тривогу в цьому регіоні скасували. Таким чином, від початку доби польські служби двічі попереджали жителів прикордонних із Україною регіонів про загрозу на тлі російських повітряних атак. В обох випадках у небі працювала польська військова авіація, а попередження згодом скасували. Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) у соцмережі X.

Литва запропонувала Польщі спільно розслідувати інцидент із виявленням уламків невстановленого об’єкта поблизу села Йоданці. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що за попередніми даними об’єкт увійшов у повітряний простір країни з території Польщі та, ймовірно, був дроном.

У Польщі, на південь від Любліна, військові розпочали перевірку через підозру, що невстановлений об’єкт міг порушити повітряний простір країни в ніч проти 18 жовтня.