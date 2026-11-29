Польща розглядає можливість відправити свої війська до Литви, Латвії або Естонії, якщо Росія нападе на одну з цих країн. За даними видання Onet, у Варшаві схиляються до прямої військової підтримки союзників, а не лише до надання гуманітарної допомоги. Про це стало відомо 29 листопада з матеріалу польського видання.

Польська влада вже обговорює можливі сценарії російської агресії проти країн Балтії та те, як на неї має реагувати Варшава. За інформацією джерел Onet в уряді, там намагаються спрогнозувати, якими можуть бути дії Москви. Один із можливих сценаріїв, який розглядають у Польщі, — обмежене вторгнення. Росія може спробувати захопити невеликий населений пункт поблизу кордону в Литві, Латвії або Естонії. Такий крок міг би стати спробою перевірити реакцію союзників і готовність НАТО захищати своїх членів.

У польському уряді обговорюють два варіанти відповіді на можливий напад. Перший — обмежитися гуманітарною допомогою країні, яка зазнала агресії. Другий — безпосередньо долучитися до військового протистояння з Росією та відправити польські війська на допомогу балтійським союзникам. Як пише Onet, наразі у Варшаві більше схиляються саме до другого варіанту. Один із польських міністрів пояснив виданню, що введення військ стало б чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

У такому разі Москва опинилася б перед вибором: відступити або ризикнути масштабним конфліктом із НАТО. Адже напад на одну з країн Балтії та залучення до її захисту польських військових могли б призвести до прямого зіткнення Росії з іншими членами Альянсу. У Варшаві також розраховують, що рішення Польщі може спонукати інші країни НАТО активніше долучитися до відповіді на російську агресію. Зокрема, це могло б прискорити застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Ця стаття передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх союзників. Водночас кожна країна самостійно визначає, яких заходів вживати для допомоги державі, що зазнала нападу. Отже, за інформацією Onet, Польща розглядає не лише гуманітарну підтримку країн Балтії, а й можливість прямої військової участі в їхньому захисті. Однак наразі йдеться про сценарії, які обговорюють у польському уряді, а не про ухвалене рішення відправити війська. Про це повідомляє Onet.

Польські військові не завжди перехоплюють російські ракети, які порушують повітряний простір країни. Якщо ціль летить у бік лісу або поля, її падіння може бути менш небезпечним, ніж збиття, адже уламки здатні розлетітися на значну територію.

Польща планує створити безпольотну зону вздовж східного кордону, зокрема поблизу України. Очікується, що відповідне рішення може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. У польському Міноборони пояснюють, що це допоможе військовим швидше визначати повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їхнього перехоплення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

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