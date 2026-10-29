Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29

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Польща найближчим часом передасть Україні два винищувачі МіГ-29. Рішення про передачу літаків уже ухвалено. Крім авіаційної техніки, новий пакет військової допомоги передбачатиме артилерійські боєприпаси та ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».

«Скоро. Рішення прийнято, і два МіГ-29 будуть передані», — заявив Луковський.

За інформацією видання, один із двох винищувачів уже досяг кінця терміну експлуатації, тоді як другий досі придатний до польотів.

Польща планує передати Україні техніку, яку її збройні сили виводять з експлуатації. Такі рішення, як зазначають у польському оборонному відомстві, залежать від потреб польської армії, наявних ресурсів і безпекових обмежень.

Окрім двох винищувачів, до нового пакета допомоги Україні мають увійти:

артилерійські боєприпаси калібрів 155 мм і 152 мм ;

20 боєприпасів калібру 102 мм для шестиствольних гармат на винищувачах F-16;

ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».

Таким чином, пакет охоплюватиме як авіаційну техніку, так і засоби для артилерії та протиповітряної оборони.

У польському оборонному відомстві підтвердили підготовку чергового пакета військової допомоги для України та наголосили, що її обсяги визначатимуться можливостями польських збройних сил і міркуваннями безпеки.

«Польща готує черговий пакет допомоги для України. Межі цієї підтримки визначаються міркуваннями безпеки польської держави та ресурсами збройних сил, як це встановлено Головою Генерального штабу.

Як заявив міністр національної оборони, ми готуємо допомогу, що включає техніку, яку Збройні сили Польщі виводять з експлуатації (вони добігають кінця свого терміну служби) – техніку, яка більше не використовуватиметься польськими військовими, але може стати в пригоді в Україні», — розповіли у Міноборони.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на директора Департаменту оборонної стратегії та планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуша Луковського.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що до кінця цього року країна передасть Україні десять винищувачів F-16. Про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, яка відбулася на полях саміту ЄС.

Нагадаємо, що Україна розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року, водночас стикається з дефіцитом ракет для систем Patriot та обмеженнями роботи Starlink.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером обговорив потребу в додаткових винищувачах F-16 і боєприпасах до них.

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