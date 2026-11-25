Польща та США підписали у Пентагоні угоду про оборонні дослідження, розробки, випробування та оцінювання технологій. Документ підписали заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик і заступник міністра війни США з питань досліджень та інженерії Еміль Майкл.

Угода створює рамку для спільних оборонних проєктів, обміну технічними даними та експертними знаннями. Як повідомляє Notes from Poland, вона вперше надає Польщі офіційну роль у розробленні американських оборонних технологій.

Участь польських установ

За словами Томчика, польські університети, науково-дослідні інститути та компанії зможуть долучатися до спільних зі США досліджень і розробок у сфері оборонних технологій. Це також має дати змогу точніше пристосовувати такі технології до потреб Збройних сил Польщі.

Під час брифінгу у Вашингтоні польський посадовець зазначив, що переговори щодо угоди тривали 17 років, але за останні шість місяців двосторонні відносини суттєво прискорилися. Генерал Марцін Ґурка, який відповідає за інновації у польських збройних силах, заявив, що домовленість відкриє польським науковцям та інженерам доступ до американських військових лабораторій.

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Спільні розробки та промислова співпраця

Ґурка також повідомив, що Польща і США зможуть спільно розробляти системи протидії безпілотникам та сучасні дрони, випробовуючи їх на території обох країн.

Польща є великим імпортером американської військової техніки. У 2021–2025 роках вона була найбільшим імпортером озброєнь серед країн НАТО, а приблизно 44% придбаного обладнання надійшло зі США. Серед нього — винищувачі F-35, танки Abrams, системи протиповітряної оборони Patriot і реактивні системи HIMARS.

Водночас Варшава прагне перейти від ролі клієнта американської оборонної промисловості до ролі партнера. Раніше Польща та США підписали декларацію про розширення двосторонньої оборонно-промислової співпраці. У Польщі також планують розмістити об’єкт технічного обслуговування систем Patriot, а в травні сторони домовилися створити центр обслуговування двигунів танків Abrams.

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