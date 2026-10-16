Польща, Італія та Данія запропонували зміни до висновків саміту ЄС — RMF24

Польща, Італія та Данія запропонували зміни до проєкту висновків саміту Європейського Союзу, що проходив у Брюсселі, Бельгія. Ініціатива передбачає тіснішу співпрацю держав-членів у випадках, коли політичні рішення однієї країни можуть впливати на міграційну ситуацію в інших країнах ЄС, повідомляє RMF24.

Пропозиції до висновків саміту

За словами дипломата ЄС, три країни хочуть, щоб у документі було зазначено: нерегулярна міграція створює виклики, які викликають занепокоєння серед європейців. Вони також виступають за обмеження стимулів для громадян третіх країн прибувати до Європи нерегулярним шляхом.

До проєкту висновків також пропонують включити положення, за яким Європейська комісія мала б проаналізувати можливості посилення співпраці між державами-членами. Йдеться про випадки, коли національні політичні ініціативи однієї країни можуть мати наслідки для інших членів ЄС.

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Сигнал для Іспанії

Дипломат наголосив, що пропозиція не передбачає нав’язування конкретних рішень окремим державам-членам. Водночас, за його словами, вона має стати сигналом для уряду Іспанії не ухвалювати рішення у сфері міграції лише самостійно.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше зазнав критики з боку частини європейських столиць після запровадження урядом міграційної амністії. На її підставі в Іспанії легалізували перебування іноземців, які не мали необхідних документів.

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