Польща може відмовитися від проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду, запланованого на 22–28 травня 2027 року в Ряшеві. Президентка Польської федерації плавання Отілія Єнджейчак заявила, що нині все вказує на потребу відмовитися від турніру через вимоги, пов’язані з допуском російських спортсменів.

Як повідомляє Interia Sport, Єнджейчак планує ухвалити остаточне рішення до 15 грудня. За її словами, European Aquatics надіслала перелік обов’язкових вимог до організатора, серед яких є забезпечення віз для російських спортсменів.

Умови для нейтральних спортсменів

Очільниця федерації також повідомила, що польське міністерство допускає участь росіян у нейтральному статусі лише за умови підписання ними документа із засудженням війни. На її думку, за таких обставин проведення змагань є ризикованим у фінансовому та репутаційному вимірах.

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У матеріалі зазначається, що одним із можливих варіантів проведення чемпіонату могла б бути участь усіх команд без позначення національності та без прапорів. Водночас цей сценарій названо малоймовірним.

Можливе перенесення турніру

Чемпіонат у Ряшеві має стати першим олімпійським кваліфікаційним турніром зі стрибків у воду. Якщо Польща відмовиться від організації змагань, право на їх проведення може перейти Німеччині, пише видання з посиланням на WP Sportowe Fakty.

Польський євродепутат Богдан Здроєвський заявив, що Польща не погоджується на допуск до змагань на своїй території спортсменів із Росії та Білорусі. Він також висловився за збереження обмежень для офіційної російської збірної до повного виведення російських військ з території України.

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