Польща може заборонити в’їзд депутату Львівської облради через УПА

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Остаточного рішення щодо заборони в’їзду ще немає.

«Я підписав подання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради С. Шеремети», — написав польський міністр. У своєму дописі Сікорський також звинуватив Романа Шухевича у відданні наказів про виселення та вбивства поляків. Ці заяви відображають позицію польського міністра щодо історії УПА та її діячів.

Водночас подання Сікорського ще не означає, що Шереметі вже заборонили в’їзд до Польщі. За інформацією Цензор.НЕТ, остаточне рішення має ухвалити керівник польського Управління у справах іноземців.

Що стало причиною суперечки

20 жовтня Львівська обласна рада підтримала ініціативу проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ідею запропонував депутат Святослав Шеремета. Повідомлення про рішення спочатку з’явилося на офіційному сайті облради, але згодом його прибрали. Причини видалення в наданому матеріалі не уточнюють. Сам Шеремета пояснив свою позицію так: «Це наша історія, наші герої, і ми повинні належним чином вшанувати їхню пам’ять».

Ініціатива викликала критику з боку польських посадовців. У Польщі діяльність УПА та роль Романа Шухевича залишаються гострими історичними питаннями, зокрема через убивства польського цивільного населення під час Другої світової війни. Українська та польська сторони по-різному оцінюють окремі події того періоду, що регулярно стає причиною політичних суперечок.

Туск розкритикував рішення Львівської облради

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також виступив проти ініціативи. Він назвав рішення Львівської обласної ради «нерозумним» і заявив, що воно може зашкодити Україні. За словами Туска, подібні кроки можуть використати противники вступу України до Європейського Союзу. На його думку, це здатне створити додаткові перешкоди для євроінтеграції країни.

До дискусії долучився й заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький. Він заявив, що Варшава отримала запевнення від представників оточення президента України Володимира Зеленського: рішення Львівської облради не набуде чинності. Водночас польська сторона, за словами Босацького, ще очікує на офіційну реакцію Києва. У наданому матеріалі не уточнюється, від кого саме надійшли запевнення та в якій формі їх передали.

Польське консульство у Львові також виступило проти

Проти ініціативи висловилося й Генеральне консульство Польщі у Львові. У дипломатичній установі заявили, що вшанування Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича в запропонованому форматі суперечить європейським цінностям. Таким чином, рішення Львівської облради спричинило критику з боку польського уряду та дипломатичних представників. Тепер суперечка стосується не лише історичної пам’яті, а й можливих наслідків для відносин між Україною та Польщею.

Однак наразі йдеться саме про подання щодо Святослава Шеремети, а не про вже ухвалену заборону на в’їзд. Остаточне рішення має прийняти польське Управління у справах іноземців. Про своє рішення Радослав Сікорський повідомив у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича шкодить Україні й може стати аргументом для противників її вступу до Європейського Союзу.

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