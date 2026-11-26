У Сербії збірна Польщі з футболу до 21 року на Євро-2027 зіграє в групі A проти господарів турніру, а також Англії та Франції. Жеребкування фінальної частини змагань відбулося 26 листопада в Белграді. Польську молодіжну команду очолює Єжи Бженчек.

Польща у групі A

Поляки опинилися в третьому кошику перед жеребкуванням. За даними Interia Sport, збірна Польщі здобула путівку на континентальну першість без участі у стикових матчах. Під час відбору команда тривалий час не програвала та, зокрема, перемогла Італію на своєму полі. У матчі-відповіді італійці зіграли краще й здобули пряму путівку на турнір.

Після завершення кваліфікації польська команда провела товариські матчі, у яких обіграла Сербію та Норвегію.

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Усі групи Євро-2027

Група A: Сербія, Польща, Англія, Франція;

Група B: Албанія, Іспанія, Італія, Фінляндія;

Група C: Чехія, Португалія, Греція, Хорватія;

Група D: Норвегія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди.

Турнір відбудеться в Сербії та Албанії. Окрім титулу чемпіона Європи, на кону будуть олімпійські путівки до Лос-Анджелеса: Європі виділено три місця на футбольному турнірі Ігор. Якщо Англія опиниться серед команд, що здобудуть кваліфікацію, до олімпійського турніру додатково допустять наступну за позицією збірну, оскільки Англія не може самостійно виступати на Олімпіаді.

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