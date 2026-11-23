23 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія, відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими об’єктами. Російська Федерація є державою-агресором. Як повідомляє RMF24, Польщу представлятимуть заступник міністра національної оборони Павел Залевський і керівник Служби військової контррозвідки, бригадний генерал Ярослав Стружик.

Інформація про ракети

Ярослав Стружик має представити союзникам інформацію про ракети, що впали на території Польщі, а також про загрози з боку Росії. Засідання відбудеться на рівні послів держав НАТО. Після його завершення із заявою має виступити генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Запити Польщі до союзників

Павел Залевський заявив, що Варшава представить конкретні пропозиції щодо посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО. Польська сторона також має намір викласти позицію уряду щодо останніх подій і домогтися однозначної підтримки союзників.

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Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернувся до союзників із проханням надати літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та підтримку у вигляді союзницьких винищувачів F-35. Залевський не став розкривати інших деталей запланованого посилення захисту польського неба.

Без звернення щодо статті 4

Варшава не планує ініціювати застосування статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці однієї з держав-членів. Залевський пояснив це тим, що НАТО вже вживає заходів для захисту східного флангу, а польський повітряний простір охороняють також союзницькі сили.

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