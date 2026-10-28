Польща не пропустила українські яблука до ЄС через перевищення норм пестицидів

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Польські контролюючі органи зупинили партію свіжих яблук з України через перевищення допустимих рівнів залишків пестицидів. Лабораторні дослідження виявили дві хімічні речовини, зокрема карбендазим, використання якого для захисту рослин заборонене в Європейському Союзі. Польська сторона вирішила повернути всю партію українському відправнику.

Під час прикордонного контролю фахівці виявили у зразках яблук перевищення максимально допустимих рівнів залишків одразу двох речовин — спіромезифену та карбендазиму.

За результатами лабораторних досліджень, концентрація спіромезифену становила 0,042 мг/кг за допустимої норми 0,02 мг/кг. Таким чином, його вміст перевищував встановлений ліміт більш ніж удвічі.

Ще суттєвіше перевищення зафіксували щодо фунгіциду карбендазиму. Його концентрація у досліджених зразках становила від 0,046 до 0,086 мг/кг, тоді як максимально допустимий рівень — 0,01 мг/кг.

В одному зі зразків вміст карбендазиму перевищив допустиму норму у 8,6 раза. Використання цієї хімічної сполуки як засобу захисту рослин повністю заборонене на території ЄС.

Після отримання результатів лабораторних аналізів польська сторона терміново передала інформацію до Європейської системи швидкого оповіщення про небезпечні харчові продукти та корми — RASFF.

Інцидент у системі класифікували як ризик серйозного рівня. За підсумками перевірки контролюючі органи ухвалили рішення повернути всю партію яблук українському відправнику, не допускаючи її на ринок Європейського Союзу.

Польща є одним із ключових гравців європейського ринку яблук і залишається найбільшим виробником цієї продукції в Євросоюзі.

За даними за 2024 рік, на польські сади припадало 29% загального врожаю яблук у ЄС. Загалом того року в Європейському Союзі зібрали 11,6 млн тонн яблук.

Цей інцидент демонструє важливість дотримання вимог ЄС щодо залишків засобів захисту рослин під час експорту української сільськогосподарської продукції на європейський ринок.

Про це пишепольське галузеве видання Sad24.

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